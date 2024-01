Após 5 semanas em queda, preço da gasolina volta a subir, diz ANP

Nesta semana, os preços médios do litro da gasolina e do diesel registraram alta nos postos de combustíveis do país, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento foi realizado entre os dias 7 e 13 de janeiro, na qual o litro da gasolina foi vendido, em média, a R$ 5,58. O valor corresponde a um aumento de 0,35% em relação à semana anterior.

A alta reverte uma sequência de cinco semanas consecutivas de redução no preço médio da gasolina no país. Ainda de acordo com a ANP, em 2023, o preço médio da gasolina vendida nos postos brasileiros teve registro de alta de 12,5%, comparando-se ao ano anterior.

Em relação ao etanol, o preço médio recuou 3,32% em relação à semana anterior, para R$ 2,05. O preço médio do diesel, por sua vez, subiu 0,16%, para R$ 5,98. Foi a segunda semana seguida de alta no combustível.

Deixe seu Comentário

Leia Também