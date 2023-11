Após acidente, Luane precisa de doação de sangue O+ na Capital; Ajude!

A enfermeira Luane Irene Guimarães, de 30 anos, sofreu um acidente na BR-060 durante a noite de terça-feira (7), e agora precisa de doação de sangue para realizar uma cirurgia.

Ao JD1, o irmão da jovem, Paulo Guimarães, contou sobre o estado de saúde dela. "Ela estava saindo de Campo Grande e voltando para Camapuã, quando outro veículo bateu nela. O motorista estava bêbado e precisa ser punido. Agora ela está estável, internada no Hospital Santa Casa aqui na Capital, mas precisa do sangue para fazer essa cirurgia", detalhou ele.

Familiares e amigos de Luane estão realizando um mutirão de doação. O tipo sanguíneo que ela precisa é O+. A jovem fraturou a bacia, as duas pernas, os joelhos e os pés.

Para ajudar na causa, a doação pode ser feita no Hemosul ou na Santa Casa de Campo Grande. "Venha doar sangue e salvar a vida dela. Se não puder doar, nos ajude compartilhando!", pediu o irmão.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado.

