Após acidentes, Detran alerta condutores de bicicletas elétricas sobre equipamentos

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito) alertou nesta quarta-feira (21), usuários de bicicletas elétricas, autopropelidos ou ciclomotores, sobre o uso de equipamentos de segurança ao conduzir os veículos. O alerta vem após acidentes envolvendo bicicletas elétricas causarem duas mortes em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Detran, os acidentes provocaram dúvidas quanto ao uso de equipamentos de segurança. Confira abaixo a recomendação, de acordo com as classificações do departamento:

Veículos com acelerador manual

Recomendação: o uso de capacete de ciclismo, luvas e óculos de proteção.

Locomoção: A circulação é a mesma da bicicleta convencional, por ciclovia ou ciclofaixa, caso não haja, no mesmo sentido de circulação dos demais veículos.

Documentação: Não é necessária a habilitação do condutor, idade mínima ou obrigatoriedade de registro do veículo

Autopropelidos

Tipos: patinetes, monociclos, overboards, scooters, entre outros.

Recomendação: o uso de capacete de ciclismo, luvas e óculos de proteção.

Locomoção: É permitido a circulação em ciclovias e ciclofaixas, dentro do limite de velocidade determinado para a via. Fora desses espaços, recomenda-se a circulação pelo bordo da pista.

Documentação: Não é necessária a Carteira de Habilitação

Ciclomotores

Tipo: veículo que alcance uma velocidade maior das demais, chegando a 50 Km/h

Recomendação: Equipamentos de segurança iguais aos de motocicletas, como capacete.

Documentação: Obrigatório CNH ou Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC)

Confira a nota do Detran na íntegra:

Conforme a resolução, os proprietários dos ciclomotores que não possuem o CAT (Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito) e o código específico marca/modelo/versão devem providenciar o registro desses veículos até o prazo limite de dezembro de 2025. Após este período determinado pela legislação, os mesmos ficarão impedidos de circular em via pública sem a devida regulamentação.

