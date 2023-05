Após ameaça de bloqueio, Telegram apaga mensagem contra a PL das fake news

Após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o Telegram apagou, nesta quarta-feira (10) a mensagem disparada na plataforma contra o PL das Fake News.

Nesta terça-feira (9), vários usuários receberam uma mensagem, do próprio aplicativo, que afirma que o PL, caso aprovado, irá "acabar com a liberdade de expressão" no Brasil.

O ministro, além de determinar a exclusão da mensagem, que caracterizou uma "ilícita desinformação", também estabeleceu uma multa horária de R$ 500 mil e determinou que a plataforma fosse bloqueada no país, mais uma vez, caso não cumprisse com a determinação.

“Por determinação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a empresa Telegram comunica: A mensagem anterior do Telegram caracterizou FLAGRANTE e ILÍCITA DESINFORMAÇÃO atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada (PL 2630), na tentativa de induzir e instigar os usuários à coagir os parlamentares”, diz a mensagem enviada aos usuários da plataforma.

