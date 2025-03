ApÃ³s anulaÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o, esposa de Daniel Alves anuncia gravidez

A modelo Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, anunciou nesta segunda-feira (31) que está grávida. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual ela compartilhou detalhes do tratamento de fertilização in vitro e das dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos anos para engravidar.

O anúncio aconteceu apenas quatro dias após a anulação da condenação por estupro que havia sido imposta a Daniel Alves pela Justiça espanhola em 2024. Durante esse período, Joana relatou ter sido atacada e criticada publicamente.

Luta pela maternidade

Na publicação, a modelo destacou que não pretendia tornar a gravidez pública neste momento, mas decidiu anunciar em solidariedade a outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes.

Joana revelou que tenta engravidar há cinco anos e enfrentou três abortos espontâneos antes de finalmente conseguir a gestação atual. Segundo ela, este é seu último embrião congelado, aumentando a expectativa e o medo de um novo aborto.

Em dezembro de 2024, a modelo passou por uma cirurgia para a retirada das tubas uterinas e revelou que não poderia engravidar naturalmente devido a uma endometriose crônica. No vídeo publicado, ela apareceu aplicando uma injeção na barriga.

Daniel Alves ainda não se manifestou sobre a gravidez da esposa. Ele está sem redes sociais e não aparece no vídeo publicado por Joana. O atleta já tem dois filhos de um casamento anterior.

Joana finalizou sua publicação com um recado de esperança para mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar: “Tudo vem, não desista.”

