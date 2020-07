Após casos de Covid-19, Centro de Distribuição dos Correios é fechado em Corumbá

Flávio Veras, com informações do Diário Corumbaense

Com três casos confirmados de covid-19 no Centro de Distribuição dos Correios em Corumbá, a direção da empresa decidiu fechar, nesta terça-feira (21), a unidade como medida para conter o avanço da doença entre os servidores. Segundo reportagem do Diário Corumbaense, os casos foram denunciados pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso do Sul.

“Tínhamos denunciado para a empresa, quando nós estivemos aí, há mais de quinze dias, casos suspeitos de covid-19. Nos pronunciamos cobrando medidas para resguardar a saúde dos demais funcionários e nada foi feito. Como o número aumentou, houve confirmações, nós já iríamos acionar judicialmente, a ação estava pronta requerendo que fosse fechada a unidade", disse a presidente do Sindicato, Elaine Regina de Souza Oliveira, que informou que dos 23 servidores da central, apenas seis não estavam afastados até ontem.

De acordo com a dirigente sindical, não houve a confirmação oficial, somente informação direta aos trabalhadores da unidade, que com o fechamento da central de distribuição, serão realizadas testagens em todos os servidores e desinfecção do prédio do CDD, que fica na rua Cuiabá.

“Pedimos a compreensão da população. Uma das preocupações nossas é justamente com a população. Temos trabalhadores que vão diariamente à residência da população fazer entregas de encomendas e poderiam estar disseminando o vírus, aumentando os casos de pessoas infectadas aí na cidade de Corumbá. Estamos acompanhando o anúncio do fechamento, mas se os Correios não tomarem as providências de fazer a testagem dos trabalhadores e, principalmente, a desinfecção do prédio, tomaremos as medidas legais”, afirmou a presidente do Sindicato ao Diário Corumbaense.

Os Correios, inicialmente, adotaram como medida para garantir a continuidade do serviço na Central de Distribuição o deslocamento de servidores de Campo Grande para Corumbá. “Também é um risco que a gente não quer, porque pode causar novos infectados e disseminar o vírus para os demais trabalhadores”, concluiu.

Deixe seu Comentário

Leia Também