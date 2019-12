Após chuvas e ponte destruída, prefeito decreta emergência em Nova Andradina

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A ponte sobre o Córrego Umbaracá, em uma das alças do anel viário de Nova Andradina, na ligação da rodovia MS-134 com a rodovia MS-473, foi destruída no início da noite dessa segunda-feira (16) por causa das fortes chuvas que atingiram a região.

O chefe do Poder Executivo, Gilberto Garcia, disse estar decretando situação de emergência no município em razão dos estragos causados pela chuva, ele usou as redes sociais para se pronunciar sobre.

Ao falar sobre a ponte do anel viário, o prefeito disse que, possivelmente, os estudos realizados para a execução da obra subestimaram a violência da erosão existente naquela localidade.

Garcia disse que o trecho estava sendo monitorado pela secretaria de Infraestrutura. Nas palavras dele, na manhã dessa segunda-feira (16), em vistoria realizada, não havia sido encontrado dano algum na estrutura.

O prefeito disse que nesta terça (17), notificaria a empresa que executou a obra e que os danos já seriam de conhecimento da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

“Não vamos nos eximir de culpas, muito menos, cruzaremos os braços diante dos desafios. Buscaremos apoio imediato das esferas de governo para, o mais rápido possível, restabelecer o funcionamento da segunda alça do nosso contorno rodoviário”, finalizou Gilberto Garcia.

Em outubro de 2018, a ponte foi interditada por alguns dias para realização de manutenção. Naquela oportunidade, fortes enxurradas teriam afetado o aterro, que cedeu. Na ocasião, a empresa responsável pela obra foi notificada pela Prefeitura Municipal e os reparos executados.





