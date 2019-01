Após contribuir com a Justiça, casa de jornalista e alvo de criminosos

A residência do jornalista Toni Gilson Reis foi alvo de um ataque criminoso, o veículo que estava estacionado ao lado da casa foi incendiada na madrugada desta quinta-feira (17), ainda não se sabem quem praticou o crime.

O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada, quando a esposa do jornalista foi acordada pelos seus cachorros que não paravam de latir, logo em seguida ouviu uma explosão, foi quando o casal se levantou e se depararam com o veículo em chamas.

O carro estava próximo a casa, o casal pegou jarros de água e uma mangueira para conter as chamas, para que a casa não pegasse fogo e acontecesse uma tragédia ainda maior, já que a gasolina espalhou pela calçada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. De acordo com o site Sidrolândia News, o jornalista Toni Reis, esta contribuindo com o Ministério Público, com documentações que ajudam a comprovar atitudes de corrupção em órgãos públicos da cidade, e acredita que o crime foi uma forma de represália por parte dos investigados.

Está é a segunda vez que a casa de Toni é alvo de criminosos, a primeira foi a três anos, quando a casa foi alvejada por disparos de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também