ApÃ³s golpe, site para pagamento do IPVA Ã© restabelecido em MS

A Sefaz (Secretaria Estadual de Fazenda) restabeleceu nesta quarta-feira (8) o serviço de pagamento do IPVA pela internet. O endereço eletrônico para quem deseja realizar o pagamento é https://servicos.efazenda.ms.gov.br/ipvapublico/Home/Index.

O serviço havia sido suspenso na tarde de ontem (7), devido a identificação de um site falso que simulava as informações do site oficial da Sefaz induzindo o usuário a um falso pagamento por meio de código PIX.

Após terem sido tomadas as medidas de segurança cabíveis, o serviço foi reestabelecido. A Sefaz alerta que o pagamento via internet de quaisquer tributos estaduais só pode ser realizado por meio das páginas oficiais da secretaria.

Para se certificar que está numa página oficial do Governo do Estado, o usuário deve observar a extensão ms.gov.br no link utilizado ou no endereço eletrônico exibido pelo navegador.

