Após dias sem encontrar vestígios de onça na Capital, PMA alerta sobre fake news

Desde a notificação na última quarta-feira (2), de que uma onça estaria na zona urbana de Campo Grande, sendo avistada principalmente na Villa Nasser, órgãos ambientais deram início ao monitoramento que até o momento não resultou em nenhum vestígio de que o felino passou pelas referidas localidades.

O Capitão Rocha, Subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA), confirmou que as equipes foram acionadas e realizaram vistorias em residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d'água na região, mas até o momento, não foi encontrado qualquer vestígio ou indício que comprove a presença do felino, como pegadas, pelos ou carcaças. O monitoramento da área, contudo, será mantido.

Alerta

Diante do crescente uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA), capazes de gerar imagens e vídeos sintéticos (como deepfakes) com alto grau de realismo, a PMA faz um alerta máximo sobre o risco de desinformação e pânico desnecessário.

A facilidade em criar e compartilhar imagens falsas de animais pode desviar o foco e os recursos essenciais das equipes que estão, de fato, em campo, buscando vestígios reais.

Orientações Fundamentais à População



1. Combate à Desinformação:

Verifique a Fonte: Antes de repassar qualquer imagem ou vídeo, questione sua origem e veracidade. Confie apenas em fontes oficiais (PMA, Ibama e demais órgãos/instituições governamentais).

Não Compartilhe em Redes: Se receber um registro que possa ser verdadeiro, não o espalhe em grupos ou redes sociais.



2. Ações em Caso de Avistamento (REAL):

Registre e Encaminhe: Em caso de visualização real do animal, utilize fotos ou vídeos, e envie o material diretamente aos órgãos ambientais competentes para avaliação técnica imediata.



3. Medidas Preventivas:

Evitar circular sozinho em áreas rurais ou periféricas durante a noite.

Manter crianças sempre acompanhadas.

Recolher animais domésticos.

Não deixar restos de alimentos expostos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também