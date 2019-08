Após ficar para pescar, homem desaparece às margens de rio em Dois Irmãos do Buriti

Celso Aparecido Domingos, de 40 anos, está desaparecido desde terça-feira (13) quando foi pescar no rio de Dois Irmãos do Buriti, que passa dentro da fazendo Forquilha, segundo informações da família.

Maria Elaine Domingos, irmã de Celso, contou ao JD1Notícias que na última terça-feira (13) Celso foi deixado às 13h às margens do rio pelo irmão deles Reinaldo, que voltaria para pegá-lo após a pesca.

Celso ficou no local usando uma bermusa preta, chinelos e camiseta azul. Ele mede aproximadamente 1,90m e tem 90kg, segundo informações de Helaine.

Por volta de 15h Reinaldo retornou no local, conforme combinado com Celso, mas não o encontrou. No local, Reinaldo encontrou os chinelos e os documentos do irmão. Além, da mochila com as duas garrafas de água e a vara de pescar.

Reinaldo fez buscas nas imediações, mas não encontrou o irmão e retornou para casa para avisar a família, que segue até o momento da publicação desta reportagem sem informações do paradeiro de Celso.

Helaine informa que Celso, fazia o uso de remédio para não ter convulsões, conseqüências de um acidente que ele sofreu meses atrás.

A família já registrou um boletim de ocorrência, mas de acordo com a família, os policias disseram que não podiam disponibilizar uma equipe para realizar buscas.

Quem tiver informações do paradeiro de Celso, basta entrar em contato com a polícia no 190 ou com Helaine no 67 99194 7453 ou no 67 99292 0605.

Deixe seu Comentário

Leia Também