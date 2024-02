Após incêndio, Energisa diz que 75% dos danos em subestação já foram reparados

Após pouco mais de 24h do episódio de tentativa de furto que resultou em uma morte, além do incêndio que deixou bairros sem luz próximo à subestação de energia do Jardim Paulista em Campo Grande, a Energisa informou em nota atualizada nesta terça-feira (6), que as equipes técnicas da empresa já concluíram 75% dos reparos nas estruturas danificadas

Conforme a concessionária."Logo após o episódio, que terminou na morte de uma pessoa que entrou irregularmente na localidade, por volta das 4h30 de ontem, foram tomadas as medidas necessárias com as autoridades competentes para atendimento à ocorrência e investigação dos fatos, e realizados serviços para restabelecimento da energia aos clientes impactados o mais rápido possível".



Ainda de acordo com a Energisa, a previsão de finalizar os 25% dos reparos restantes é até o final do dia.

Incêndio

Na madrugada de segunda-feira (5), um incêndio assustou moradores e deixou vários bairros sem energia ou com instabilidade, após um homem, ainda não identificado, tentar furtar a fiação da subestação da Energisa, no Jardim Paulista, próximo ao Terminal Morenão em Campo Grande.

O incêndio começou por volta das 4h. Moradores acharam que era algum transformador, viram a fumaça e o fogo alto.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio durante as primeiras horas da madrugada e encontraram o corpo carbonizado do causador do incêndio.

A Polícia Civil busca identificar o homem morto que foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Devido ao estado de carbonização, que danificou as digitais ainda não foi possível identificá-lo.

A concessionária responsável pela distribuição de energia, confirmou a tentativa de furto de fios em nota e ressaltou que no local há avisos alertando sobre os equipamentos de alta tensão.

