ApÃ³s morte de peÃ£o, Energisa alerta sobre o uso de celular durante tempestades

Leonardo Moreira de Paula, de 33 anos, morreu na tarde de ontem (21), na cidade de Água Clara, durante mal tempo, o peão estava mexendo no celular enquanto carregava a bateria do aparelho. Ele levou um choque e morreu.

Diante da fatalidade, o gerente de operação da Energisa, Helier Fioravante, gravou um vídeo sobre o que fazer e não fazer durante uma tempestade.

“Lembrando que o contato da chuva com os eletros domésticos eletrônicos aumenta o risco de choques elétricos, então se acontecer algum problema na rede elétrica, não mexa no quadro de energia pois há risco de choque”, afirmou Helier Fioravante.

Por isso, ele aconselha evitar o uso do celular, principalmente se estiver carregando, enquanto a região em que mora estiver com mal tempo ou tendo uma tempestade. Pois a corrente elétrica pode viajar pelos aparelhos elétricos e causar queimaduras graves, ou como no caso de Leonardo, a morte.

Se estiver na rua, é essencial procurar um local fechado para se abrigar, e não ficar em áreas expostas, ou embaixo de estruturas metálicas e árvores, porque o chão pode estar energizado e quem estiver próximo à esses locais, pode ser vítima de uma descarga elétrica.

Se estiver dentro de um veículo, é recomendado não estacionar próximo a árvores de grande porte. Mas Helier aconselha permanecer no carro até a tempestade passar.

