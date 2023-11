Após motor pegar fogo, avião faz pouso de emergência e passageiro agradece de joelhos

O motor de um avião pegou fogo enquanto sobrevoava Salvador (BA) na noite desse domingo (12). De acordo com a Latam, companhia responsável pela aeronave, o incidente aconteceu devido a uma colisão com pássaro. Após o susto, um dos passageiros saiu ajoelhado da aeronave.

O voo saiu de Salvador com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Após decolar no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, a aeronave precisou retornar devido as chamas causadas pelo pássaro.

Os passageiros filmaram o momento em que um dos motores do avião pegou fogo. No vídeo, é possível ver as faíscas saírem do motor.

Após o pouso no aeroporto de Salvador, os passageiros comemoraram com aplausos e gritos. O homem que saiu ajoelhado havia prometido que, caso eles conseguissem pousar, agradeceria dessa forma.

Em nota, a Latam informou que os passageiros foram realocados em outros voos e seguiram para os seus respectivos destinos.

Momentos de terror

Um dos passageiros do voo, o marceneiro Marcelo de Oliveira, relatou que viveu momentos de terror enquanto o piloto tentava o pouso de emergência no aeroporto de Salvador.

"Realmente foram momento de terror que a gente viveu, um susto muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo", contou ele.

O marceneiro contou que, minutos após a decolagem, o motor direito do avião pegou fogo. Segundo ele, os passageiros entraram em pânico e só relaxaram quando o piloto conseguiu pousar a aeronave.

"Entramos em pânico, a gente achou que ia morrer", disse.

Morador de Ilha Bela, no litoral norte do estado de São Paulo, Marcelo só conseguiu chegar na cidade na manhã desta segunda-feira (13). *Com informações do portal g1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também