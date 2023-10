Após pagar dívida, Arquidiocese de CG realiza sorteio em prol das paróquias

Depois de quitar a dívida adquirida ao fazer uma acordo não cumprido com a ANL Comércio de Equipamentos Ltda (ANL Energia Limpa), a Arquidiocese de Campo Grande realiza nos últimos meses, um Show de Prêmios, que pode compensar as paróquias que contribuíram com o pagamento do empréstimo.



Em junho de 2021, Arquidiocese assinou um contrato com a ANL Comércio de Equipamentos para instalar uma usina de energia solar no Centro de Formação de Pastoral, localizado no Jardim Seminário. No entanto, a empresa não cumpriu o contrato e não deu satisfação.



Após um acordo homologado pela Justiça em outubro de 2022, a ANL se comprometeu a assumir um empréstimo de R$ 4 milhões junto ao Sicredi, bem como doar uma usina fotovoltaica avaliada em R$ 5 milhões à Arquidiocese, que deveria ser entregue em 180 dias.

De acordo com o Padre Wagner de Souza, Ecônomo da Arquidiocese, a ANL novamente não cumpriu suas obrigações, e a Arquidiocese cobra agora um valor totalizado de R$ 11,9 milhões, incluindo a dívida do empréstimo, multas e a doação da usina. Um juiz da 14ª Vara Cível Residual recebeu o pedido e impôs uma multa de 10% sobre os R$ 11,9 milhões caso a ANL não pagasse o valor em 15 dias.

No entanto, após Assembléia dos párocos, foi ordenado o confisco de 31% do dinheiro disponível em caixa de todas as paróquias da arquidiocese para pagar o empréstimo bancário de cerca de R$ 4 milhões, com isso em julho, a Arquidiocese conseguiu pagar a dívida, mas a instituição religiosa busca agora na Justiça o pagamento da multa por parte da ANL.

Agora, está sendo realizado o Show de Prêmios em prol das atividades pastorais, sociais e administrativas, no qual a Arquidiocese sorteia um apartamento no valor de 180 mil, no Condomínio Jardim das Águas no Monte Castelo.

Para concorrer, as 352 comunidades da Arquidiocese estão vendendo rifas no valor de R$ 25 reais, que podem ser obtidas nas próprias paróquias. As vendas vão até dia 15 de dezembro, com o sorteio marcado para o dia 22 de dezembro.

O sorteio será realizado às 10h no Salão Paroquial da Catedral de Santo Antonio, Paróquia Nossa Senhora da Abadia, situada na Rua Lydia Bais, 29, Centro. O resultado também será divulgado no site www.arquidiocesedecampogrande.org.br .

