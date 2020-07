Após perder luta contra câncer, Dona Níria é velada na Pax Nippon

O velória da Dona Níria Katsuren, da tradicional Barraca da Níria, uma das pioneiras na venda do sobá na Feira Central, será até às 10h na Pax Nippon em Campo Grande.

A cerimônia começou às 8h na Pax que fica localizada na rua 13 de Maio 2102, no Centro da capital.

Ainda de acordo com publicação no Instagram da própria barraca Dona Níria, a pioneira perdeu a luta para um câncer pulmonar. " É com grande pesar que comunicamos o falecimento de nossa matriarca Niria Nishihira Katsuren, a Dona Niria. Ela descansa após cinco anos de combate contra um câncer, tempo no qual ela continuou trabalhando e mostrando o seu sorriso e simpatia para todos os fregueses de anos. Nossa guerreira, nossa amiga e nossa líder. Agora Dona Niria olha por nós lá de cima, ao lado de Deus", finalizou.

Dona Níria estava com o tradicional e cultural sobá desde 1965 na Feira Central.





