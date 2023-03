ApÃ³s perder parte da visÃ£o, jovem precisa de cirurgia e pede ajuda na Capital

João Lucas Matheus Ludovino, de 23 anos, tem enfrentado dias difíceis. Sem enxergar do olho direito há 6 anos, agora o jovem corre risco de perder a visão do lado esquerdo. Além de miopia, ele também desenvolveu catarata e deslocamento da retina. Para reverter o quadro avançado, João Lucas precisa de uma cirurgia, orçada em mais de R$ 8 mil.

Ao JD1, a irmã de João, Marta Ludovino, contou que o jovem enfrenta problemas com a visão desde os 17 anos. "Ele perdeu um lado da visão e agora está prestes a perder o outro, por causa da miopia. Estamos tentando arrecadar R$ 8.700, para que ele não perca a visão por completo", disse ela.

Em decorrência da perca de visão, João Lucas apresentou começo de depressão. "Por conta da visão, que impossibilita ele de tudo, ele teve depressão. Ele sempre foi trabalhador, trabalhava fazendo diárias. Em abril deste ano irá completar 1 ano ano que o João está sem enxergar do lado direito.

Sem recursos para custear a cirurgia, a família de João Lucas pede por ajuda para arrecadar o dinheiro. "A cirurgia será feita na Clínica dos olhos, aqui em Campo Grande. Estamos lutando para ele não ficar sem a outra visão. Cremos que tudo terminará bem", concluiu a irmã.

Aqueles que puderem ajudar nesta causa, as doeções podem ser feitas pelo PIX (67) 99815-2528. Ajude!

