Após postagem com "look massacre", professora é repudiada na internet

A professora Lorena Santos, de 28 anos, do Centro de Ensino Fundamental Zilda Arns, em Maringá (PR), será investigada depois de fazer uma publicação em suas redes sociais, mostrando o "look do massacre", onde incluía uma alusão a um massacre nas escolas.

Lorena teria postado no Instagram uma foto com a legenda: "Look de hoje: especial massacre". Além disso, em outro trecho do texto que acompanhava a imagem dizia: "se eu morrer hoje, estarei belíssima, pelo menos".

Depois da repercussão da publicação, a conduta de Lorena será apurada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Além disso, em uma nota divulgada pela pasta, o órgão diz repudiar "qualquer tipo de postagem que ressalte a violência" e completou destacando "o compromisso e empenho na busca pela cultura de paz no ambiente escolar.".

Outra publicação

Além dessa postagem, outra foto foi publicada no perfil da professora que abordou sobre o assunto na sala de aula. Nesta outra publicação, Lorena mostra a lousa do local com uma tarefa onde solicitava para os estudantes escreverem para alguém uma carta contando como se sentem com relação aos acontecimentos violentos que vem acontecendo recentemente em escolas.

