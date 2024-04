Após quase 11 anos, Paramount anuncia novo 'Todo Mundo em Pânico'

A Paramount anunciou, durante a CinemaCon 2024, que após quase 11 anos desde seu último lançamento, a franquia Todo Mundo em Pânico deve ganhar, em um futuro próximo, um novo filme.

O filme já está sendo feito em parceria com a Miramax, e as filmagens devem ter início no segundo semestre de 2024 e terá como produtor o cineasta Neal H. Moritz.

A franquia, que teve seu primeiro filme lançado em 2000, já conta com 5 produções, a última lançada em 2013. O primeiro filme rendeu, mundialmente, mais de US$ 278 milhões, sendo um sucesso de bilheteria que até hoje é referenciado em memes na internet.

Apesar do anuncio, ainda não se tem uma data específica do lançamento do novo filme da franquia.

