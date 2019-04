Após reunião com Simone e Soraya, Caixa garante recursos para habitação

As senadoras Simone Tebet (MDB-MS) e Soraya Thronicke (PSL-MS) reuniram-se com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, nesta quarta-feira (24) para solicitar o pagamento dos recursos em atraso do programa Minha Casa, Minha Vida, em Mato Grosso do Sul. Elas saíram do encontro com o compromisso dele de que o problema será resolvido o mais rápido possível.

A inadimplência do governo federal no repasse das verbas para o programa tem prejudicado a construção civil em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as obras foram contratadas em 2018. O repasse dos recursos está atrasado desde o final do ano passado.

“Saímos otimistas da reunião porque o presidente da CEF se comprometeu a dar prioridade para liberar esses recursos tão necessários à construção de casas populares. Estamos falando de duas mil famílias de baixa renda que aguardam por essas moradias. São, pelo menos, oito mil pessoas. Além do atraso nas obras e do risco de demissão de operários, há a possiblidade de aumento de custos quando as obras forem retomadas. Por isso, a urgência para que o problema seja resolvido”, disse a senadora Simone Tebet, que marcou a reunião com Pedro Guimarães.

O atraso no pagamento das medições diz respeito a 2.039 unidades habitacionais para famílias de baixa renda, cuja renda é de até R$ 1.800. O montante total dos recursos é de R$ 25 milhões.

Ampliação de recursos do FGTS Associativo

As senadoras também levaram a solicitação de ampliar os recursos para a contratação de empreendimentos do programa Carta de Crédito FGTS Associativo. A expectativa é de que sejam contratados 12 empreendimentos, num total de 473 casas. Para tanto, seria necessário que a Caixa destinasse R$ 40 milhões ao estado. A previsão atual para o Mato Grosso do Sul é de pouco mais de R$ 7 milhões.

A senadora Simone ainda informou que o presidente da CEF, Pedro Guimarães, deve ir ao Mato Grosso do Sul até julho para expor os novos projetos para investimento em habitação.

