Após "reviver" Elis Regina em propaganda, Volkswagen vira alvo de ação do Conar

Após explodir nas redes sociais, a campanha publicitária “VM Brasil 70: O novo veio de novo”, da Volkswagen, virou alvo de um processo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por “reviver” a cantora Elis Regina, falecida em janeiro de 1982, por meio de inteligência artificial (IA) em uma propaganda.

A abertura da análise ocorre após o Conar receber diversos questionamentos sobre a ética no uso de IA para recriar mídia de pessoas que já faleceram.

“Eles questionam se é ético ou não o uso de ferramenta tecnológica e Inteligência Artificial (IA) para trazer pessoa falecida de volta à vida como realizado na campanha, a ser examinado à luz do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, em particular os princípios de respeitabilidade, no caso o respeito à personalidade e existência da artista, e veracidade”, relata o comunicado do órgão.

O processo ainda não tem data exata para ser julgado, mas isso deve ocorrer nas próximas semanas por uma das Câmaras do Conselho de Ética do Conar. A Volkswagen terá o direito de se defender das denúncias.

Propaganda

Na propaganda em questão, Maria Rita, filha da cantora morta há 41 anos, aparece em conduzindo o modelo mais recente da Kombi, enquanto canta “Como nossos pais”, música de Belchior que fez sucesso na voz de Elis Regina.

Logo em seguida, a campanha continua com imagens de carros da empresa que marcaram gerações, até que uma Kombi antiga aparece, conduzida por Elis Regina, que encosta ao lado do carro da filha para completar o dueto.

Confira a peça publicitária:

