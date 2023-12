Após sofrer acidente, casal pede ajuda para tratamento médico na Capital

No último dia 20 de dezembro, o casal Willian e Michelle Rodrigues foram atropelados por um gol quadrado e e sofreram algumas fraturas. O caso aconteceu às 5h50 da manhã. Michelle ficou no CTI, e depois de cinco dias recebeu alta por conta de risco de infecção hospitalar.

Segundo ainda o casal, a mulher quebrou a clavícula e teve um TCE, e está com paralisia no rosto do lado direito, teve perda de memória e está com dificuldade de se movimentar.

"Eu quebrei duas costelas, mas estou recuperando aos poucos. Nossa moto também ficou bastante danificada. E é o nosso meio de transporte para trabalhar e estudar na faculdade. Gostaria de pedir ajuda para conseguir custear com as consultas com neuro, otorrino e buco maxilo. Para avaliar e fazer terapias com ela", ressaltou Willian.

Devido a data ser no período de recesso e festas de fim de ano, muitos atendimentos estão suspensos. O casal afirma já estar entrando com pedido do INSS e DPVAT, para conseguir auxílio. "Depois vou ir no departamento de acidentes do Detran, para recorrer aos direitos pelos danos causados pelo condutor. Vamos completar seis anos de casados dia 15 de janeiro", finalizou ele.

Aqueles que puderem ajudar o casal, podem doar qualquer valor por meio do PIX, chave: [email protected] / WILLIAN DA RODA RODRIGUES. Ou depósitos no Banco do Brasil Agência: 3497-5 Conta: 124028 -5. Assista.

