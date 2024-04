Após vencer o BBB 24, Davi revela qual a primeira coisa que fará com prêmio; vídeo

Em uma noite longa, comparticipação de todos os brothers da edição, o Big Brother Brasil 24 teve seu campeão anunciado na noite de ontem (16). Davi Brito leva o prêmio de R$ 2,92 milhões para casa.

O baiano de 21 anos venceu o reality com 60,52% da média dos votos. Em segundo lugar ficou Matteus, com 24,50% dos votos. Isabelle fica na terceira colocação, com 14,98% da média dos votos.

Quem ganhou o BBB 24 foi Davi. O motorista de aplicativos é o grande vencedor da 24ª edição do Big Brother Brasil com 60,52% da média dos votos para vencer.

Ao entrar no programa, o motorista de aplicativo sonhava em estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

Já ao sair do programa, em Bate-Papo com Thaís Fersoza e Ed Gama, vencedor falou que o prêmio vai primeiramente para ajudar a mãe. Veja:

