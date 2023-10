Após vendaval que deixou estragos, Defesa Civil envia equipe a Bataguassu

Saiba Mais Interior Com queda de granizo, vendaval destrói barracão e causa prejuízos em Bataguassu

Bataguassu foi atingida durante a tarde deste domingo (1°), por um forte vendaval que ocasionou até queda de granizo deixando alguns prejuízos pela cidade, por isso a Defesa Civil Estadual enviauma equipe até a cidade para fazer um levantamento, avaliar os danos e ajudar no que for possível.

O órgão estadual já estava desde ontem monitorando e acompanhado a situação em Bataguassu e recebeu nesta manhã (2) um ofício da prefeitura municipal pedindo a ajuda e colaboração, por isso está designando uma equipe ao local.

No domingo à tarde o vendaval na cidade danificou estruturas, derrubou barracões e teve casas destelhadas em função da velocidade dos ventos. Os moradores também registraram falta de energia em vários bairros da cidade. A princípio os danos são apenas materiais, sem qualquer vítima ferida.

"Lamento o ocorrido em Bataguassu e quero prestar minha solidariedade aos bataguassuenses. O Governo do Estado já determinou o total apoio da Defesa Civil para assistência aos moradores afetados. Uma equipe da Defesa Civil já está em deslocamento para fazer levantamentos e dar todo o suporte necessário, para que juntos possamos atender o quanto as famílias e diminuir os impactos dessa chuva", afirmou o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS) a semana começa com previsão de altas temperaturas no Estado, com possibilidade de pancadas de chuva em várias cidades, sem descartar tempestades com raios, ventos fortes e até queda de granizo.

