Aposta de Campo Grande faturou R$ 38 mil na Mega-Sena

Apesar de nenhum sortudo ter acertado os seis números sorteados no concurso 2.856 da Mega-Sena, uma aposta de Campo Grande chegou perto ao acertar cinco números, faturando R$ 38 mil na loteria.

Segundo informações da Caixa Econômica Federal, o bilhete premiado foi registrado pelos canais oficiais da estatal e foi uma aposta simples, de cota única e seis dezenas, feita pelo valor mínimo de R$ 5.

Junto da aposta sul-mato-grossense, outras 50 em todo o país acertaram a quina e levaram R$ 38.163,34 cada para casa. Na quadra, 40 apostas sul-mato-grossenses levaram o prêmio, de R$ 646,57, junto com outros 4.216 jogos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também