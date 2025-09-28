Menu
Menu Busca domingo, 28 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Aposta gaúcha acerta dezenas e fatura R$ 80 milhões na Mega-Sena

As dezenas sorteadas no concurso foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58

28 setembro 2025 - 11h45Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Uma única aposta de um morador de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi o suficiente para que ele acertasse as seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena deste sábado (27) e conquistasse o prêmio acumulado de R$ 80 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 117 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 28.705,88. Na quadra, houve 6.677 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 829,13.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (30), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair
Geral
Zé Felipe é visto em camarim de Ana Castela e aumenta rumores de affair
Google celebra 27 anos com doodle especial
Geral
Google celebra 27 anos com doodle especial
Bilhete da Mega-Sena
Geral
Apostou? Mega-Sena pode pagar R$ 80 milhões em sorteio neste sábado
Cícero morreu em São Paulo vítima de câncer
Geral
Cícero Antônio deixa legado de dedicação à política, serviço público e à democracia em MS
Essa é a 52° sala inaugurada em MS
Geral
Aparecida do Taboado ganha Sala Lilás e reforça rede de proteção a mulheres e crianças
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Justiça
Justiça condena "Perturbado do PCC" a mais de 10 anos de prisão por atirar em 'desafeto'
Inauguração foi nesta quinta-feira
Geral
Aulas da 1ª escola pública de equitação de MS começam na segunda-feira
Cícero de Souza foi autor de diversas leis importantes
Geral
ALEMS decreta luto de três dias por morte de ex-deputado e conselheiro aposentado
Vereador Papy, em agenda com Adriane Lopes -
Política
Câmara revoga Lei sobre aumento salarial da prefeita e encerra briga judicial
Foto: TJMS
Geral
Comarca de Paranaíba terá seleção para estagiários de Direito

Mais Lidas

Adolescente pediu ajuda no 1°BPM, em Campo Grande
Polícia
Expulso de casa pelos pais, adolescente pede 'abrigo' em batalhão da PM na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira