Aposta gaúcha acerta dezenas e fatura R$ 80 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta de um morador de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi o suficiente para que ele acertasse as seis dezenas do concurso 2.920 da Mega-Sena deste sábado (27) e conquistasse o prêmio acumulado de R$ 80 milhões.
As dezenas sorteadas no concurso foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 117 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 28.705,88. Na quadra, houve 6.677 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 829,13.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (30), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
