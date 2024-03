Aposta Ãºnica de Recife leva prÃªmio de R$ 118 milhÃµes da Mega-Sena

Uma única aposta e um único sortudo. A Mega-Sena, finalmente, teve um ganhador após vários concursos serem acumulados quando, nesta terça-feira (26), apostador de Recife faturou o prêmio de R$ 118 milhões.

Os números sorteados foram: 02 - 16 - 22 - 27 - 35 - 47. O próximo sorteio está previsto para acontecer no sábado, dia 30, em razão da Semana Santa.

Outras 182 apostas acertaram cinco números, e ganharam R$ 32.797,02. Na quadra, foram 10.213 apostas ganhadoras, que vão receber R$ 834,93 cada.

A aposta simples, aquele em que seis números são marcados, custa R$ 5.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

