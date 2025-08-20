Aposta única do Maranhão acerta dezenas e ganha R$ 63 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta de um morador de Caxias, no interior do Maranhão, foi o suficiente para que ele acertasse as seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena desta terça-feira (19) e conquistasse o prêmio acumulado de R$ 63 milhões.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 51 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

