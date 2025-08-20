Aposta única do Maranhão acerta dezenas e ganha R$ 63 milhões na Mega-Sena

Uma única aposta de um morador de Caxias, no interior do Maranhão, foi o suficiente para que ele acertasse as seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena desta terça-feira (19) e conquistasse o prêmio acumulado de R$ 63 milhões.
As dezenas sorteadas no concurso foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 51 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada. Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (21), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Filho que matou a mãe com golpes de pá na Capital pega 31 anos de prisão
Justiça
Casa de shows em Campo Grande terá que pagar R$ 100 mil por poluição sonora
Geral
MS receberá R$ 276 mil do MEC para manutenção de novas turmas de educação infantil
Política
Na CPMI do INSS, Beto defende legislação que proíba descontos
Geral
Emissão da nova CIN terá atendimento aos sábados em Campo Grande
Interior
Denúncia suspende licitação de R$ 58 milhões para iluminação pública em Dourados
Geral
Publicada lista preliminar de candidatos inscritos nos concursos da Polícia Civil
Justiça
MP solicita prisão preventiva de acusado de execução no bairro Coophavila
Política