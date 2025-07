Aposta única do RS leva bolada de R$ 45 milhões da Mega-Sena

O país tem um novo milionário, trata-se de um morador (a) de Júlio de Castilho, no interior do Rio Grande do Sul, que acertou as seis dezenas do concurso 2.888, da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (15).

Ele vai levar uma bola de R$ 45.115.606,88. Veja os números sorteados: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59.

A quina teve 131 apostas ganhadoras, cada apostador vai receber R$ 26.962,60. Já a quadra registrou 6.996 apostas vencedoras e vai pagar, individualmente, um prêmio de R$ 721,24

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (17), com o prêmio iniciando em R$ 3,5 milhões.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

