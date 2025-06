Apostador de Dourados ganha mais de R$ 19 milhões na quina de São João

Uma aposta de Dourados acertou sozinha as cinco dezenas da Quina de São João, sorteada na noite deste sábado (28), e vai levar o prêmio de R$ 19.249.775,68. O concurso especial da Caixa Econômica Federal teve 15 apostas vencedoras na faixa principal.

Os números sorteados foram: 12 – 19 – 20 – 34 – 35.

Além da aposta feita em Dourados, também houve ganhadores em Cariacica (ES), Goiânia (GO), Belo Horizonte e Uberaba (MG), Nova Mutum (MT), João Pessoa (PB), Recife e Glória do Goitá (PE), Porto Alegre (RS), Botucatu, Penápolis e São Paulo (SP).

Outros 3.825 bilhetes acertaram quatro dezenas e cada um vai receber R$ 6.229,64.

O próximo sorteio da Quina será na segunda-feira (30), com prêmio estimado de R$ 600 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa.

