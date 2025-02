Apostador do RJ ganha sozinho na Mega-Sena e leva prêmio de R$ 131 milhões

Uma aposta única do Rio de Janeiro, de seis dezenas, levou o prêmio milionário de R$ 131.361.519,85, sorteado no concurso 2.833 da Mega-Sena sorteado durante a noite de terça-feira (25), na cidade de São Paulo.

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 – 56. A quina teve 205 apostas vencedoras, que irão receber R$ 35.629,31 cada. Outras 11.347 apostas tiveram quatro acertos e faturaram R$ 919,56.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) de quinta-feira (27), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também