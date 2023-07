Apostadores de Dourados e Campo Grande acertam a quina na Mega-Sena

Dois apostadores de Dourados tiveram sorte no sorteio da Mega-Sena que aconteceu no último sábado (15). Cada um dos sortudos levou para casa 25.434,22, mas o prêmio principal não saiu e a Sena ficou acumulada em R$ 50 milhões para o dia 19 de julho.

Os apostadores investiram em apostas simples, de seis números e uma cota e acertaram cinco das seis dezenas sorteadas.

Um morador em Campo Grande também acertou as cinco dezenas e faturou R$ 25.434,22 no jogo. Além disso, um morador em Eldorado, cidade com cerca de 12 mil habitantes, faturou no jogo o total de R$ 50.868,44.

Outras apostas do Estado faturaram valores menores, com quatro acertos. Os números sorteados foram: 04-12-18-21-25-49.

