Apostas de MS acertam a quina e faturam prêmio de mais de R$ 40 mil

O concurso 2.995 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado (11), em São Paulo, terminou sem vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio é de R$ 45 milhões. Mesmo sem acertadores das seis dezenas, duas apostas de Mato Grosso do Sul se destacaram ao cravar cinco números e garantir prêmios expressivos.

Os números sorteados foram: 08 – 29 – 42 – 49 – 50 – 58.

Em Campo Grande, uma aposta feita na Lotérica Santa Fé acertou cinco dezenas com um jogo de oito números. Como foram feitas três apostas no mesmo bilhete, o valor total recebido foi de R$ 126.924,21.

Já em Vicentina, uma aposta simples, com seis números, feita na Lotérica Boa Sorte, também acertou cinco dezenas e garantiu um prêmio de R$ 42.308,07.

Ao todo, 54 apostas em todo o país acertaram cinco números, e cada uma levou, no mínimo, R$ 42.308,07. Outras 2.889 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 1.303,52 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (14).

A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h, em casas lotéricas ou pela internet. Atualmente, a Mega-Sena realiza três sorteios por semana: às terças, quintas e sábados.

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