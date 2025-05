Apostas de MS faturaram quase R$ 50 mil na quina da Mega-Sena

Dois apostadores sortudos e Aquidauana e Miranda faturaram quase R$ 50 mil ao acertarem a quina do concurso 2.869 da Mega-Sena. No total, cada um vai embolsar R$49.689,38 cada. O sorteio aconteceu na noite desta quinta-feira (29) e ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio de R$31 milhões acumulou.

No total, 41 apostas acertaram a quina e vão receber a mesma quantia dos ganhadores sul-mato-grossenses.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as duas apostas de Mato Grosso do Sul foram registradas nas Lotéricas Trevo da Sorte, em Aquidauana, e São Lourenço, em Miranda.

Os números sorteados foram: 02 - 10 - 13 - 40 - 41 – 53. Além dos ganhadores da quina, outras 28 pessoas de Mato Grosso do Sul ganharam a quadra, conseguindo acertar 4 números e cada um vai receber R$1.114,19.

Confira a lista dos vencedores da quadra:

- Água Clara - Lotérica Água Clara

- Aparecida do Taboado - Lotérica Central

- Bela Vista - Lotérica Bela Vista,

- Campo Grande - Lotéricas: 13 de Maio, Loterias em canais eletrônicos, Bolão da Sorte, Campo Grande, Kohatsu, Lotex, Mega Sorte, Nova Lima, Novos Milionários

- Chapadão do Sul - Internet Banking Caixa, Lotérica A porta da Esperança

- Dourados - Loterias em canais eletrônicos, Boa Sorte, Nippon,

- Naviraí - Central Loterias

- Ponta Porã - Lotérica Boa Sorte

- Ribas do Rio Pardo - Loterias em canais eletrônicos

- Rio Brilhante - Loterias em canais eletrônicos

- Rio Verde de Mato Grosso - Loterias em canais eletrônicos

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também