Apostou? Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado de R$ 65 milhões

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6

19 agosto 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Bilhete da Mega-Sena sendo feito na lotéricaBilhete da Mega-Sena sendo feito na lotérica   (Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (19), pelo concurso 2.903, com a previsão de pagar R$ 65 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6, com o valor reajustado.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

