Apostou? Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado de R$ 65 milhões

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta terça-feira (19), pelo concurso 2.903, com a previsão de pagar R$ 65 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa agora R$ 6, com o valor reajustado.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Justiça mantém prisão de motorista envolvido em acidente fatal em Rio Brilhante
Geral
Para debater licitações e gestão pública, advogado de MS participa de evento em Brasília
Geral
FIEMS e SAD firmam parceria para impulsionar agenda de sustentabilidade
Justiça
Hugo Motta diz que não é razoável conceder anistia a quem "planejou matar pessoas"
Geral
CNJ e STF realizam seminário em Brasília sobre liberdade de imprensa
Justiça
TJMS analisa mais de 5 mil processos no Mutirão Pena Justa
Justiça
TJMS mantém condenação de mãe que matou filho a facadas em Campo Grande
Justiça
Moraes determina retorno de conselheiros ao TCE-MS após lerdeza da Justiça
Justiça
Justiça autoriza motorista acusado de matar corredora na Capital a morar em Goiás
Interior