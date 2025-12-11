Menu
Menu Busca quinta, 11 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Geral

Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta quinta

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

11 dezembro 2025 - 13h23Luiz Vinicius     atualizado em 11/12/2025 às 13h38

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (11), pelo concurso 2.950, com a previsão de pagar R$ 38 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal
Casal Trutis -
Justiça
TSE mantém "Tio Trutis" e esposa condenados por desvio de R$ 776 mil do fundo de campanha
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
TJ nega liberdade a policial penal aposentado que se diz pastor e atuava com o PCC
Momento da execução na Moreninha -
Justiça
Justiça mantém júri popular para rapaz que matou traficante a tiros no bairro Moreninha
Vilson Tondato -
Interior
Juiz manda a júri popular homem que matou o patrão em Deodápolis com tiros e golpes de facão
Caps de Corumbá
Interior
Alvos do MPMS, influenciadores que ridicularizaram o Caps vão pagar mais de R$ 15 mil
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 11/12/2025
Além da experiência fotográfica, a ativação apresenta as novidades do Boticário para presentear
Geral
Caixa de Presente Gigante promete magia natalina em shopping da Capital
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Desabastecimento de medicamentos essenciais coloca saúde da população em risco, alerta CRM
O caso começou com uma briga
Justiça
Homem que matou desafeto a facadas no Los Angeles vai a júri popular, decide juiz

Mais Lidas

PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Apartamentos populares
Cidade
Divulgada lista de pré-selecionados para 30 apartamentos do Jardim Antártica