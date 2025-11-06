Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 48 milhões nesta quinta

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

06 novembro 2025 - 11h55Luiz Vinicius
Mega-sena sorteia prêmio nesta quintaMega-sena sorteia prêmio nesta quinta   (Reprodução)

A Mega-Sena realiza novo sorteio nesta quinta-feira (6), pelo concurso 2.937, com a previsão de pagar R$ 48 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

alems direção foto luciana nassar
Política
ALEMS discute orçamento de R$ 27,19 bilhões e outras propostas legislativas nesta quinta
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Prefeita veta projeto que amplia castrações gratuitas; vereadores decidem se derrubam veto
Silas e Aysla foram mortos por engano
Justiça
Júri condena parte do grupo responsável pela morte de dois adolescentes em Campo Grande
Durante esse tempo, ficam suspensas todas as modalidades de pesca, inclusive o Pesque e Solte
Geral
Piracema começa com intensificação da fiscalização e proibição da pesca em MS
 Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Simulacros apreendidos -
Interior
PM prende em Rochedo agiota que realizava cobranças violentas com armas falsas
Bilhete de aposta da Mega-Sena
Geral
Sem ganhadores, prêmio da Mega-Sena salta para R$ 48 milhões
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Júri absolve acusada de mandar matar o ex no "tribunal do crime" e o executor na Capital
Desembargadora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli -
Justiça
TJMS promove juíza Sandra Artioli ao cargo de desembargadora por critério de merecimento

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização