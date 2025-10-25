Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 95 milhões neste sábado

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6

25 outubro 2025 - 12h55Luiz Vinicius
Bilhete de aposta da Mega-SenaBilhete de aposta da Mega-Sena   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega-Sena realiza novo sorteio neste sábado (25), pelo concurso 2.932, com a previsão de pagar R$ 95 milhões em prêmio.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

AGORA: Incêndio atinge loja de lubrificantes ao lado do Parque de Exposições
Geral
AGORA: Incêndio atinge loja de lubrificantes ao lado do Parque de Exposições
Devanir Paltanin - Vítima fatal -
Justiça
Ataque a facadas que tirou a vida de Devanir na Capital termina com absolvição
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Identidade Visual MPMS -
Interior
MP manda prefeito cancelar contrato de R$ 300 mil sem licitação em Glória de Dourados
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
"João Grandão" (PT-MS) -
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação
Justiça
Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação
Agente do Gaeco -
Polícia
PCC planejava executar autoridades em SP; Gaeco deflagra operação
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Foto: DPES
Geral
Sancionado programa "Recupera-MS' para ajudar empresas em crise a quitar dívidas

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga