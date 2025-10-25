Apostou? Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 95 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza novo sorteio neste sábado (25), pelo concurso 2.932, com a previsão de pagar R$ 95 milhões em prêmio.
As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Geral
AGORA: Incêndio atinge loja de lubrificantes ao lado do Parque de Exposições
Justiça
Ataque a facadas que tirou a vida de Devanir na Capital termina com absolvição
Política
Decisão do STF pode mudar comando da prefeitura de Paranhos; entenda
Interior
MP manda prefeito cancelar contrato de R$ 300 mil sem licitação em Glória de Dourados
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Política
João Grandão do PT confirma intenção de disputar vaga na Câmara Federal em MS
Justiça
Golpes do falso advogado motiva ação da OAB-MS contra big techs e empresas de comunicação
Polícia
PCC planejava executar autoridades em SP; Gaeco deflagra operação
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Geral