Apple é processada por uso de livros protegidos por direitos autorais em IA

A Apple foi alvo de um processo no tribunal federal da Califórnia movido por dois neurocientistas, que afirmam que a empresa utilizou indevidamente milhares de livros protegidos por direitos autorais para treinar seu modelo de inteligência artificial Apple Intelligence.

Os autores da ação, Susana Martinez-Conde e Stephen Macknik, professores da SUNY Downstate Health Sciences University, no Brooklyn, Nova York, alegam que a Apple usou “bibliotecas-sombra” ilegais de livros piratas para desenvolver o sistema de IA, em uma ação coletiva proposta recentemente.

De acordo com a queixa, os livros pirateados incluiriam títulos como Champions of Illusion: The Science Behind Mind-Boggling Images and Mystifying Brain Puzzles e Sleights of Mind: What the Neuroscience of Magic Reveals About Our Everyday Deceptions.

Os neurocientistas pedem uma quantia não especificada de indenização e uma ordem judicial para impedir o uso não autorizado de seu trabalho protegido por direitos autorais.

O processo é parte de uma série de ações movidas por autores, agências de notícias e gravadoras contra empresas de tecnologia, incluindo OpenAI, Microsoft e Meta, por uso não autorizado de materiais em treinamento de sistemas de IA.

Em um caso similar, a Anthropic pagou US$ 1,5 bilhão em agosto para encerrar uma disputa judicial sobre o treinamento de seu chatbot Claude.

O Apple Intelligence integra recursos de inteligência artificial aos dispositivos iOS, incluindo iPhone e iPad. Segundo a ação, no dia seguinte à apresentação oficial do sistema, a Apple teria registrado um ganho de mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado, considerado “o dia mais lucrativo da história da empresa”.

Representantes da Apple, assim como os professores e seus advogados, não comentaram o caso até o momento.

