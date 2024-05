Apple TV lança série sobre multiverso com brasileira no elenco

Não é só Marvel e DC que trabalham com o multiverso! A atriz brasileira Alice Braga defende que produções fora do nicho de super-heróis também podem abordar o tema, e agora está no elenco de uma produção que comprova sua tese.

Ela está na série “Dark Matter”, que estreou na última quarta-feira (08), na Apple TV. "São múltiplas as oportunidades de universo e vida", disse a atriz em entrevista

Na série, Alice interpreta Amanda, uma psiquiatra que acompanha uma experiência inusitada. Um pai de família, Jason Dessen, interpretado por Joel Edgerton, é sequestrado e para em um mundo paralelo em que tenta voltar para casa. Dentre as tentativas, acaba por encarar versões de vida que nunca havia imaginado

Jennifer Connelly, que interpreta Daniela, destaca que gostou especialmente da série tratar de problemas matrimoniais através da ficção científica. "Às vezes penso que a série está falando de como é uma questão de escolha", disse a atriz.

