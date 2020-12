Apreensões de drogas em MS ultrapassam 700 toneladas  

Balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostra que só este ano as polícias estaduais tiraram de circulação, de janeiro a novembro, mais de 707 toneladas de drogas em Mato Grosso do Sul.

O aumento é de 103% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram apreendidas pouco mais de 348 toneladas de drogas.

Do total de drogas interceptadas este ano no Estado a grande maioria, mais de 693 toneladas, é de maconha, em seguida vem outras drogas como, por exemplo, as sintéticas, com mais de 11 toneladas; de cocaína são 2,3 toneladas, de pasta base mais de 1 tonelada, haxixe 341,1 quilos e crack 36,8 quilos.

As drogas interceptadas pelas forças de segurança estaduais até agora equivalem a uma apreensão diária de 2,1 toneladas de drogas.

