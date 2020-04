Apresentador que mostrou homem pelado em jornal é demitido pela Globo MT

Saiba Mais Geral Vídeo: Jornalista é surpreendido com homem pelado durante programa ao vivo

O jornalista Douglas Belan foi demitido da TV Centro América, afiliada da Globo em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira (22), um dos motivos seria ele ter mostrado a foto de um órgão genital de um telespectador durante o programa “Bom Dia Mato Grosso”.

De acordo com o colunista Leo Dias, na empresa existem comentários que o apresentador teria sido o único responsabilizado pelo episódio ocorrido no programa matinal da emissora.

O colunista informa que a afiliada entendeu que o apresentador se afobou ao trocar de mensagem no ar e poderia ter evitado a situação caso agisse com mais calma. Colegas do profissional teriam se surpreendidos com a demissão.

Douglas teria se mudado para Cuiabá apenas para aceitar o convite da emissora. Antes, ele era um dos principais repórteres da RIC Record TV em Curitiba (PR).

O vídeo onde ele abre a mensagem com a foto de um pênis pode ser visto clicando aqui.

