Aprovados em processo seletivo para assistente social e psicólogo são convocados

Os profissionais irão atuar nas unidades da Rede Municipal de Saúde em substituição a vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas para o município. Detalhes do edital n. 10/2022-71, podem ser conferidos na edição de número 7.188 do Diogrande, página 08.

Os convocados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão (Seges), conforme relação nominal, endereço, data e horário especificados para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Por meio das secretarias municipais de Gestão e de Saúde, a prefeitura de Campo Grande está convocando dois candidatos aprovados em processo seletivo para contratação temporária de assistente social e psicólogo. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (5) do Diário Oficial (Diogrande).