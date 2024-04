Aprovados em processos seletivos estão sendo convocados pela prefeitura; confira

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através das secretarias de Gestão e de Saúde, está convocando candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária como cuidador em saúde mental e assistente social. A relação nominal dos convocados foi publicada nesta segunda-feira (1°) no Diário Oficial do Município (Diogrande).

Conforme a publicação, estão sendo convocados cinco profissionais para atuar como cuidador em Saúde Mental e um assistente social. Eles terão a responsabilidade de cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade mental e familiar, oferecendo acolhimento com acompanhamento protetivo e terapêutico.

Essa assistência se destina a indivíduos com limitações físicas ou mentais para realização de suas atividades diárias, assim como àqueles em situação de vulnerabilidade e risco decorrentes de violações a direitos causadas pela ausência de vínculos familiares.

Os convocados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Gestão/SEGES – GEPS , Av. Afonso Pena, 3.297 – Centro, conforme a data e horário constantes no edital de convocação.

