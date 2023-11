"Aquele Silvio Santos não existe mais", filha justifica sumiço do apresentador

Quem é telespectador ativo do SBT já percebeu que o "personagem" principal não aparece mais. Aos 92 anos, Silvio Santos está afastado das telinhas e uma das herdeiras, Cíntia Abravanel explicou o motivo do afastamento, afirmando que o pai “não é mais a mesma pessoa”.

No podcast Christina PodTudo, apresentado por Christina Rocha, Cíntia contou que Silvio reclama de sua idade. “Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: ‘Não gostei de brincar disso… Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói’. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho”, iniciou.

“Ele tem [quase] 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. As pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais.”

Silvio Santos faz raras aparições nas redes sociais das filhas. O apresentador, inclusive, não esteve no especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, que contou com homenagens feitas para ele e toda sua história na TV brasileira.

(Com informações do Metrópoles)

