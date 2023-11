Aquidauanense, Dona Ida, está entre os 12 competidores do MasterChef+

"Advogada aposentada, Ida é um exemplo para as novas gerações!", assim a Band apresentou a Dona Ida, aquidauanense de 86 anos que chegou cozinha do MasterChef+, foi uma das 12 competidoras, entre os 20, que ganharam o avental e permanece do programa que teve início nessa terça-feira (21).

Ida cozinhou para os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, agora junto com o grupo de cozinheiros com mais de 60 anos terá que provar que merece ganhar o troféu da edição.

Ida é mãe de cinco filhos e tem uma missão: divertir-se na cozinha mais amada do Brasil e levar o troféu de campeã para casa. Com uma rotina diária na academia e trabalhando sete dias por semana em seu ateliê de patchwork, ela se recusa a parar de ser feliz, como afirmou em entrevista no programa Ágil.

