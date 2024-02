Arauco abre processo seletivo com 110 vagas em MS

Com oportunidades para atuação na operação florestal, a Arauco abriu 110 vagas em Mato Grosso do Sul. O processo seletivo, realizado com apoio de agências especializadas, como PAT e Casa do Trabalhador de cada cinco cidades do estado e em seis cidade de São Paulo.

As funções são para Líder Florestal; Auxiliar Florestal; Motorista com CNH das categorias C e E; Operador de Máquinas Agrícolas e Florestais; e Mecânico de Máquinas Agrícolas e Florestais.

O processo seletivo acontece em Paraíso das Águas, Inocência, Água Clara, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo. As entrevistas serão realizadas ainda na segunda-feira (05), nas cidades de Ouroeste e Castilho (SP); na terça-feira (6), em Andradina (SP); e na quinta-feira (08), nas cidades de em General Salgado, Votuporanga e Fernandópolis (SP).

Caso as vagas não sejam preenchidas, a empresa realizará uma nova rodada de entrevistas em datas a serem divulgadas.

A empresa prioriza a contratação de colaboradores em cidades próximas à sua operação florestal, localizada nas cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado e Inocência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também