Arauco anuncia investimento histórico de US$ 2,2 bilhões na fábrica de celulose em MS

A empresa chilena Arauco anunciou ontem (21), um dos maiores financiamentos já destinados ao setor de celulose no Brasil: um aporte de US$ 2,2 bilhões para a implantação de uma fábrica de celulose de última geração no município de Inocência, em Mato Grosso do Sul.

O projeto, batizado de Projeto Sucuriú, representa um novo marco em eficiência produtiva e desempenho ambiental na indústria global de celulose.

O pacote financeiro inclui US$ 1,25 bilhão em empréstimos liderados pelo BID Invest e pela IFC, com participação de oito bancos, além de US$ 970 milhões garantidos pela agência finlandesa Finnvera, por meio de financiamento de crédito à exportação. O JP Morgan atuou como coordenador global da operação.

Com capacidade anual para produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose kraft branqueada de fibra curta, a nova unidade contará com 400 mil hectares de plantações de eucalipto de manejo sustentável e geração de energia limpa a partir de biomassa. A estimativa é que o projeto gere 14 mil empregos temporários na fase de construção e 6 mil postos permanentes após o início das operações. A fábrica também produzirá 400 MW de energia renovável, dos quais 45% serão injetados na rede nacional, fortalecendo as metas energéticas do país.

Além do impacto industrial, o projeto trará benefícios diretos à população local, com investimentos em saúde, educação, habitação e conservação ambiental, como parte do seu Plano Estratégico Socioambiental. Arauco também destaca práticas como o monitoramento da biodiversidade, uso eficiente da água e participação comunitária em processos decisórios.

“A proposta é mostrar que é possível conciliar crescimento econômico, responsabilidade ambiental e inclusão social”, afirma a empresa.

