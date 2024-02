Arauco tem licença prévia para a 1ª fábrica de celulose branqueada do Brasil em Inocência

A Arauco recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) uma licença prévia para o Projeto Sucuriú, que consiste na instalação da primeira fábrica de celulose branqueada da empresa no Brasil, que ficará a 50km do município de Inocência.

Com a licença prévia, a Arauco dá início à próxima etapa que é a obtenção da licença ambiental de instalação, que autorizará o início da construção da fábrica, seguindo os requisitos e condicionantes estabelecidos na licença prévia.

Em Audiência Pública, Etapa fundamental para obtenção da licença, realizada em Inocência em agosto de 2023, a Arauco apresentou o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), documento que reúne informações sobre os impactos econômicos, sociais e ambientais e as respectivas medidas mitigatórias relacionadas ao Projeto Sucuriú.

Após a Audiência, o Imasul elaborou parecer técnico favorável à emissão da Licença Prévia e o submeteu ao Conselho Estadual de Controle Ambiental (Ceca), órgão de função consultiva e deliberativa, composto por membros do Poder Público e representantes da sociedade civil. O Ceca avaliou o parecer e votou de modo igualmente favorável.

“Essa fase representa uma grande conquista e demonstra para o governo e para a sociedade que nosso projeto é viável e sustentável. Trata-se não apenas de uma indústria, mas de um processo de transformação. Vamos deixar um legado para a cidade e Estado, contribuindo com a consolidação da economia, melhorando a vida das pessoas com a geração de empregos e novas oportunidades, e colaborando com o planeta, com uso dos recursos renováveis”, afirma o CEO da empresa, Carlos Altimiras.

Com previsão de início das obras em 2025 e operação em 2028, o Projeto Sucuriú estará localizado a 50km de Inocência, na margem esquerda do Rio Sucuriú, próximo à rodovia MS 377 e à 47km da malha ferroviária, facilitando a logística ao escoamento para exportação. O investimento previsto para o projeto, que terá capacidade para produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose branqueada ao ano, é de aproximadamente R$ 15 bilhões.

Para o gerente de Relações Institucionais e ESG da Arauco, Theofilo Militão, a atuação do Imasul, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Inocência foram decisivos para avançar com a licença prévia. “É um trabalho realizado em conjunto com o poder público. A obtenção da licença demonstra a sinergia entre as instituições envolvidas e o compromisso de todos com o desenvolvimento sustentável e com um futuro melhor para o estado do MS”, diz.

Antes mesmo de obter a Licença Prévia, o Projeto Sucuriú arrecadou R$68,4 milhões em impostos em 2023, sendo R$ 14,4 Mi de ISS, R$ 42,5 Mi de ITBI e R$ 11,5 Mi de ICMS entre as cidades em que a Arauco tem atividade (própria ou terceira) em Mato Grosso do Sul. Além disso, a empresa investiu R$507 milhões na região, entre consumo de bens e serviços.

A operação florestal da Arauco no MS também ajuda na geração de emprego e renda. São mais de 700 profissionais locais e aproximadamente 200 fornecedores regionais contratados.

