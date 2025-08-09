Arlindo Cruz será velado na quadra da Império Serrano neste sábado

A família do sambista Arlindo Cruz divulgou comunicado em que informa datas e horários do velório e sepultamento do artista. O velório ocorrerá na quadra da escola de samba Império Serrano neste sábado (9), a partir das 18h, em Madureira. Já o sepultamento está marcado para o cemitério Jardim da Saudade, no domingo (10), a partir das 11h, no bairro da Paciência.

A prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto oficial de três dias pela morte do cantor e compositor. O sambista morreu na sexta-feira (8), no Hospital Barra d’Or, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde maio por complicações de uma pneumonia. Em 2017, Arlindo sofreu um AVC e desde então passou por longos períodos de internação.

O artista deixou um legado de mais de 700 músicas. Uma parte importante da história de Arlindo passa pelo tradicional bloco carnavalesco Cacique de Ramos, onde frequentou rodas de samba e tocou ao lado de outro grandes nomes do gênero.

Nas redes sociais, o Cacique de Ramos emitiu uma nota em que diz ter registrado, “com profundo respeito”, a partida de Arlindo Cruz: “Sua trajetória permanece inscrita na história do samba e na memória da nossa instituição, como autor e intérprete que, com talento singular, integrou capítulos essenciais da nossa caminhada.”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também lamentou a morte do sambista. Segundo Lula, Arlindo foi um dos compositores e artistas mais talentosos e respeitados do Brasil.

“Em essência, o Sambista Perfeito. Arlindo nos deixa um legado de talento, poesia e generosidade, que ficará para sempre na nossa memória. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que foram tocados por sua arte”, disse o presidente, em nota.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também